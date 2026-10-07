Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak Libra mungkin merasa sangat baik, sehingga memutuskan untuk melakukan perjalanan spontan bersama teman dan keluarga.



Transit ini dapat memberi Libra pemahaman dan membantu dalam pengembangan hubungan yang lebih baik dengan orang-orang terkasih.



Jika sebelumnya ada perselisihan, cobalah meluangkan waktu untuk menganalisis masalah tersebut dan mengambil kesimpulan yang tepat. Namun, jangan khawatir jika Libra mungkin mengalami penurunan emosi.



Zodiak Scorpio mungkin merasa stres karena jadwal yang padat dan beban kerja yang berlebihan. Cobalah untuk mengendalikan emosi dan jangan terlibat dalam pertengkaran.



Jika ada situasi yang tidak menyenangkan, tangani secara rasional tanpa kehilangan ketenangan mental.



Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra perlu mengekspresikan diri secara lebih terbuka kepada pasangan. Terkait karir, Libra akan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan jika tetap fokus.