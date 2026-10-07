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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 7 Oktober 2026 | 13.00 WIB

Ramalan Zodiak Libra 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Coolvector)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Libra mungkin merasa sangat baik, sehingga memutuskan untuk melakukan perjalanan spontan bersama teman dan keluarga. 

Transit ini dapat memberi Libra pemahaman dan membantu dalam pengembangan hubungan yang lebih baik dengan orang-orang terkasih. 

Jika sebelumnya ada perselisihan, cobalah meluangkan waktu untuk menganalisis masalah tersebut dan mengambil kesimpulan yang tepat. Namun, jangan khawatir jika Libra mungkin mengalami penurunan emosi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra perlu mengekspresikan diri secara lebih terbuka kepada pasangan. Terkait karir, Libra akan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan jika tetap fokus.

Sementara itu, lindungi diri sendiri dari dari batuk dan pilek dengan memastikan untuk mencuci tangan secara bersih. Terkait keuangan, melakukan perjalanan bisnis akan membuat Libra memperoleh keuntungan yang banyak.

Cinta Libra

Planet-planet bekerja sama untuk menciptakan getaran positif dalam hidup Libra. Manfaatkanlah dan tunjukkan pancaran kepercayaan dirimu. 

Editor: Candra Mega Sari
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