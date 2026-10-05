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Leni Setya Wati
Senin, 5 Oktober 2026 | 12.17 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Senin, 5 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces hari ini menunjukkan adanya kemungkinan munculnya kembali kenangan masa lalu. Anda mungkin teringat seseorang atau kembali memikirkan situasi yang pernah terjadi.

Gunakan momen tersebut untuk melakukan refleksi tanpa membiarkan masa lalu mengganggu langkah Anda ke depan.

Jika sedang berusaha melepaskan kebiasaan kurang baik atau menghadapi masalah terkait kecanduan, jangan menganggapnya sepele.

Hadapi persoalan tersebut dengan serius dan jangan ragu mencari bantuan ketika merasa tidak mampu mengatasinya sendiri.

Bagi Pisces yang masih lajang, hari ini dapat diwarnai percakapan menarik dengan seseorang berzodiak Gemini yang komunikatif dan banyak bicara.

Sementara itu, urusan pekerjaan tampaknya berjalan cukup baik. Pertahankan ritme kerja dan fokuslah menyelesaikan target secara bertahap.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini ramalan zodiak Pisces selengkapnya untuk hari Senin, 5 Oktober 2026.

Cinta Pisces

Dalam kehidupan asmara, Pisces yang telah lama menjalin hubungan mungkin mulai memikirkan masa depan bersama pasangan.

Editor: Hanny Suwindari
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