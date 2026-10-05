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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 5 Oktober 2026 | 11.15 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 5 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Pisces merasa sangat positif dan optimis. Energi Pisces tinggi sehingga Pisces merasa sangat baik tentang kehidupan pribadi dan profesional. 

Pisces akan berada dalam suasana hati yang gembira ini sepanjang hari, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya. Gunakan hari ini untuk menyelesaikan masalah dan pekerjaan yang tertunda. Tidak ada yang dapat mengganggu suasana hati Pisces saat ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Senin, 5 Oktober 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak Pisces perlu meluangkan waktu untuk memikirkan tawaran kencan yang datang dari seorang teman. Terkait karir, asah keterampilan komunikasimu saat harus terlibat dalam pekerjaan di bidang pemasaran dan hubungan masyarakat. 

Sementara itu, berkonsultasilah dengan profesional jika mengalami ketegangan mata yang berkepanjangan. Terkait keuangan, tingkatkan omset keuangan dengan beriklan dan melakukan promosi untuk bisnis yang sedang Pisces jalankan.

Cinta Pisces

Hari ini, Pisces mungkin mendapat tawaran kencan dari seorang teman. Pisces merasa bingung dan bertanya-tanya apakah harus merusak persahabatan ini dan siap untuk menjalin hubungan yang serius saat ini. Luangkan waktu untuk memikirkan semuanya dan percayai saja instingmu.

Karir Pisces

Editor: Candra Mega Sari
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