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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 5 Oktober 2026 | 02.10 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Senin 5 Oktober 2026: Ruang untuk Diri, Harapan untuk Hari Baru

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan Zodiak Capricorn besok Senin 5 Oktober 2026 membawa suasana yang cukup tenang, tetapi tetap menyimpan sejumlah hal penting untuk diperhatikan.

Capricorn disarankan tidak terlalu sibuk mengejar urusan di luar diri sendiri karena waktu untuk beristirahat dan memahami perasaan juga memiliki peran penting.

Dalam urusan asmara, Capricorn lajang mungkin merasakan kesepian atau justru mulai tertarik kepada seseorang yang membuat suasana hati berubah.

Keuangan terlihat bergerak ke arah yang lebih baik, sementara urusan karier membuka kesempatan melalui koneksi lama maupun orang-orang yang pernah bekerja bersama.

Di sisi lain, kondisi tubuh perlu dijaga dengan lebih bijaksana, terutama ketika berolahraga agar tidak memaksakan diri melebihi kemampuan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn untuk Senin, 5 Oktober 2026.

Asmara Capricorn

Capricorn mungkin merasa membutuhkan waktu lebih banyak untuk memahami apa yang sebenarnya diinginkan dalam hubungan.

Bagi Capricorn yang masih lajang, rasa sepi bisa muncul ketika melihat orang lain memiliki hubungan yang terlihat dekat dan harmonis.

Namun, perasaan tersebut tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang buruk karena kesendirian juga dapat menjadi kesempatan untuk mengenali diri sendiri dengan lebih baik.

Ada kemungkinan Capricorn mulai memikirkan seseorang yang selama ini cukup menarik perhatian, terutama jika interaksi dengan orang tersebut terasa nyaman dan tidak dibuat-buat.

Perasaan baru biasanya tidak langsung berkembang menjadi hubungan serius, sehingga Capricorn tidak perlu terburu-buru menentukan arah.

Biarkan kedekatan tumbuh secara alami sambil melihat apakah orang tersebut benar-benar memiliki nilai dan tujuan hidup yang sejalan.

Sementara itu, Capricorn yang sudah memiliki pasangan sebaiknya tidak terlalu tenggelam dalam kesibukan masing-masing.

Meluangkan waktu untuk berbicara, makan bersama, atau sekadar menikmati suasana tenang dapat membantu menjaga kedekatan emosional.

Jika belakangan hubungan terasa datar, perubahan kecil dalam rutinitas bisa membuat komunikasi kembali terasa menyenangkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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