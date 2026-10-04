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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 5 Oktober 2026 | 02.45 WIB

Ramalan Shio Besok Senin 5 Oktober 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

Ilustrasi shio (magnific)

 

 

JawaPos.com - Ramalan shio besok Senin, 5 Oktober 2026 membawa pesan berbeda bagi pemilik Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi. 

Memasuki awal pekan, keempat shio ini dihadapkan pada tema yang berkaitan dengan hubungan sosial, pengendalian emosi, perencanaan keuangan, hingga keharmonisan di lingkungan rumah.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi untuk Senin, 5 Oktober 2026.

1. Shio Monyet

Bagi pemilik Shio Monyet, Senin, 5 Oktober 2026 membawa pesan mengenai cara berkomunikasi dan membaca situasi sosial. 

Astrology.com mengingatkan bahwa gaya humor yang terlalu berlebihan dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman. 

Candaan yang menurut Shio Monyet terasa lucu belum tentu diterima dengan cara yang sama oleh orang lain. 

Karena itu, kemampuan membaca respons lawan bicara menjadi hal penting.

Shio Monyet dikenal memiliki karakter yang percaya diri, menyenangkan, humoris, dan mudah menarik perhatian. 

Sifat tersebut dapat menjadi kekuatan dalam pergaulan, terutama ketika digunakan untuk mencairkan suasana. 

Namun, karakter humoris juga perlu disertai kepekaan agar candaan tidak berubah menjadi sesuatu yang menyinggung.

Pada awal pekan ini, Shio Monyet sebaiknya lebih memperhatikan ekspresi dan respons orang lain. 

Jika seseorang mulai terlihat tidak nyaman, perubahan topik atau menghentikan candaan dapat menjadi pilihan yang lebih bijaksana. Tidak semua orang memiliki batas humor yang sama.

Hal ini terutama perlu diperhatikan ketika berinteraksi dengan orang yang memiliki posisi penting dalam kehidupan pribadi maupun profesional. 

Satu candaan yang dianggap sepele dapat meninggalkan kesan berbeda apabila disampaikan pada waktu atau situasi yang kurang tepat.

Editor: Novia Tri Astuti
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