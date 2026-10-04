Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Senin 5 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

JawaPos.com - Ramalan zodiak besok Senin, 5 Oktober 2026 kembali menghadirkan gambaran berbeda untuk setiap tanda astrologi.

Memasuki awal pekan, sebagian zodiak diprediksi memiliki energi yang lebih mendukung untuk mengejar target, memperkuat hubungan, atau membuka peluang baru.

Sementara itu, beberapa zodiak lainnya perlu lebih berhati-hati dalam mengatur emosi, waktu, maupun prioritas.

Awal Oktober 2026 juga menjadi periode yang cukup menarik dalam astrologi. Venus sedang mengalami retrograde, sehingga tema hubungan, nilai pribadi, keuangan, serta keputusan yang berkaitan dengan masa lalu menjadi lebih menonjol.

Di sisi lain, perubahan posisi Bulan sepanjang awal pekan turut memberikan warna berbeda bagi kehidupan setiap zodiak.

Dilansir dari Astrology.com, ramalan harian untuk setiap zodiak menyoroti sejumlah tema, mulai dari keberanian menghadapi tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, kreativitas, kehidupan sosial, hingga pentingnya mengatur kembali prioritas.

Karena itu, urutan berikut merupakan interpretasi berdasarkan seberapa kuat peluang positif yang terlihat dari ramalan tersebut, bukan peringkat resmi yang diterbitkan Astrology.com.

1. Sagittarius Sagittarius berada di posisi pertama dalam urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Senin 5 Oktober 2026. Energi positif menjadi tema yang cukup kuat bagi Sagittarius. Astrology.com menggambarkan adanya seseorang yang dikenal dan disayangi Sagittarius yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap arah langkahnya. Menariknya, pengaruh tersebut bukan dalam bentuk tekanan atau pembatasan, melainkan dorongan untuk berani mengambil tantangan yang lebih sulit.

Bagi Sagittarius, kehadiran seseorang yang mampu melihat potensi dirinya dapat menjadi sumber keberuntungan. Terkadang seseorang membutuhkan dorongan dari luar untuk menyadari bahwa dirinya sebenarnya mampu melakukan lebih banyak hal. Senin ini dapat menjadi momentum ketika Sagittarius mendapatkan perspektif tersebut melalui percakapan, saran, atau bahkan tantangan yang diberikan orang terdekat.

Dalam urusan pekerjaan, energi ini bisa mendorong Sagittarius untuk tidak terlalu cepat memilih jalan yang paling mudah. Tantangan yang terlihat berat justru mungkin membawa pengalaman penting. Jika ada kesempatan mengambil tanggung jawab baru, Sagittarius dapat mempertimbangkannya secara serius.

Di kehidupan pribadi, hubungan dengan orang yang memberikan dukungan juga berpotensi semakin kuat. Sagittarius tidak harus selalu berjalan sendirian. Ada kalanya nasihat dari orang lain justru membantu melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat.

Keberuntungan Sagittarius pada Senin, 5 Oktober 2026 terutama terletak pada dukungan, motivasi, dan keberanian menghadapi tantangan. Ketika ada orang yang mendorongnya untuk berkembang, Sagittarius sebaiknya tidak langsung menolak karena merasa tantangan tersebut terlalu berat.

2. Leo Leo menempati posisi kedua sebagai salah satu zodiak paling beruntung besok. Astrology.com menggambarkan adanya dorongan kuat untuk mengembangkan sesuatu yang sudah dimiliki Leo, terutama melalui dukungan orang lain dan kemampuan melihat sisi positif dari keadaan. Energi ini membuat Leo berpotensi merasa lebih percaya diri dalam menghadapi awal pekan.

Senin ini dapat menjadi hari ketika Leo mulai menyadari bahwa tidak semua tujuan harus dicapai dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Ada kalanya kolaborasi justru membuat hasil yang diinginkan menjadi lebih mudah dicapai. Dukungan dari teman, rekan kerja, pasangan, atau keluarga dapat memberikan energi tambahan.