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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 18.19 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Minggu, 4 Oktober 2026: Kondisi Tubuh Makin Positif

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Minggu, 4 Oktober 2026 diperkirakan membawa kabar yang cukup menyenangkan, terutama karena kondisi tubuh secara umum dapat terasa lebih baik.

Perubahan positif juga mungkin terlihat pada kondisi kulit, sehingga Libra dapat merasa lebih nyaman sekaligus memiliki suasana hati yang lebih cerah ketika menjalani berbagai aktivitas.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Minggu, 4 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Meski kondisi tubuh sedang mendukung, Libra tetap perlu menjaga kebiasaan sehat agar keadaan tersebut dapat bertahan.

Jangan menjadikan tubuh yang terasa bugar sebagai alasan untuk kembali mengabaikan kebutuhan dasar seperti tidur, makanan bergizi, dan waktu istirahat.

Kesibukan pekerjaan juga sebaiknya tidak membuat Libra terlalu sering mengurangi jam tidur.

Waktu istirahat yang cukup membantu tubuh mendapatkan kesempatan untuk memulihkan tenaga setelah digunakan menjalani rutinitas selama beberapa hari.

Libra juga dapat mempertahankan kebugaran dengan aktivitas fisik yang tidak terlalu berat.

Editor: Novia Tri Astuti
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