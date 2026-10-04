Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Minggu, 4 Oktober 2026: Perbaiki Pola Tidur dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Virgo pada Minggu, 4 Oktober 2026 perlu mendapat perhatian, terutama setelah menjalani rutinitas yang cukup padat sepanjang pekan.
Kebiasaan mengurangi waktu tidur demi menyelesaikan pekerjaan atau berbagai aktivitas dapat membuat tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan tenaga secara optimal.
AstroTalk mengingatkan bahwa pola tidur yang tidak teratur dapat mulai memberikan pengaruh terhadap kondisi tubuh Virgo.
Karena itu, Virgo sebaiknya tidak terus menganggap waktu tidur sebagai bagian dari rutinitas yang bisa dikorbankan ketika masih terdapat pekerjaan yang belum selesai.
Tubuh membutuhkan jeda agar energi dapat kembali setelah digunakan untuk menjalani berbagai aktivitas selama beberapa hari.
Jika belakangan ini Virgo terbiasa tidur terlalu larut, manfaatkan akhir pekan untuk mulai mengembalikan waktu istirahat secara bertahap.
Usahakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang tidur, terutama jika kebiasaan tersebut membuat Virgo terus terjaga hingga larut malam.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022