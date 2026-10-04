Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Minggu, 4 Oktober 2026: Perbaiki Pola Tidur dan Istirahat

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Virgo pada Minggu, 4 Oktober 2026 perlu mendapat perhatian, terutama setelah menjalani rutinitas yang cukup padat sepanjang pekan.

Kebiasaan mengurangi waktu tidur demi menyelesaikan pekerjaan atau berbagai aktivitas dapat membuat tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan tenaga secara optimal.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Minggu, 4 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk mengingatkan bahwa pola tidur yang tidak teratur dapat mulai memberikan pengaruh terhadap kondisi tubuh Virgo.

Karena itu, Virgo sebaiknya tidak terus menganggap waktu tidur sebagai bagian dari rutinitas yang bisa dikorbankan ketika masih terdapat pekerjaan yang belum selesai.

Tubuh membutuhkan jeda agar energi dapat kembali setelah digunakan untuk menjalani berbagai aktivitas selama beberapa hari.

Jika belakangan ini Virgo terbiasa tidur terlalu larut, manfaatkan akhir pekan untuk mulai mengembalikan waktu istirahat secara bertahap.