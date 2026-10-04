Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Minggu, 4 Oktober 2026: Pulihkan Energi dengan Istirahat

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Cancer pada Minggu, 4 Oktober 2026 perlu diperhatikan karena energi tubuh mungkin terasa lebih rendah dibandingkan biasanya.
Cancer tidak perlu memaksakan aktivitas berat ketika tubuh sedang membutuhkan waktu untuk mengembalikan tenaga setelah menjalani rutinitas selama sepekan.
Jika belum memiliki kesempatan untuk melakukan olahraga secara rutin, aktivitas sederhana seperti berjalan kaki tetap dapat membantu tubuh bergerak.
Berjalan santai dalam waktu yang sesuai dengan kemampuan dapat menjadi pilihan yang lebih nyaman daripada memaksakan latihan dengan intensitas tinggi.
AstroTalk juga menyoroti pentingnya memberikan ruang bagi tubuh untuk beristirahat ketika energi mulai menurun.
Selain kondisi fisik, Cancer perlu memperhatikan keadaan pikiran karena beban emosional dapat membuat tubuh terasa semakin lelah.
Jika sedang memikirkan seseorang atau menghadapi persoalan dalam hubungan, jangan biarkan masalah tersebut memenuhi seluruh waktu istirahat.
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Jawa Pos
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