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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 18.10 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Minggu, 4 Oktober 2026: Jaga Pencernaan dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Gemini pada Minggu, 4 Oktober 2026 perlu mendapatkan perhatian, terutama pada bagian perut dan sistem pencernaan.

Area tersebut dapat terasa lebih sensitif sehingga Gemini sebaiknya lebih selektif dalam menentukan makanan maupun minuman yang dikonsumsi sepanjang hari.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Minggu, 4 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Waktu libur sebaiknya tidak menjadi alasan bagi Gemini untuk makan secara berlebihan hanya karena ingin menikmati suasana akhir pekan.

Perhatikan pula jenis makanan atau minuman yang selama ini cenderung membuat perut terasa kurang nyaman.

Jika muncul tanda seperti perut kembung atau rasa tidak nyaman setelah menyantap makanan tertentu, jangan mengabaikannya begitu saja.

Gemini dapat memilih makanan yang lebih ringan dan menjaga waktu makan agar tetap teratur.

Kebutuhan cairan juga perlu diperhatikan karena aktivitas sehari-hari tetap membutuhkan asupan air yang cukup.

Editor: Novia Tri Astuti
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