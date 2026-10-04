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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 18.07 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Minggu, 4 Oktober 2026: Jaga Kebugaran dengan Kebiasaan Sehat

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Taurus pada Minggu, 4 Oktober 2026 dapat dijaga melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara teratur.

AstroTalk menyoroti pentingnya aktivitas fisik dan konsistensi dalam berolahraga karena kebiasaan tersebut dapat membantu Taurus merasakan perubahan positif pada kondisi tubuh.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Minggu, 4 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Taurus tidak perlu memaksakan diri melakukan latihan dengan intensitas tinggi untuk menjaga kebugaran.

Berjalan kaki, melakukan peregangan, atau memilih olahraga ringan dapat menjadi pilihan yang lebih mudah dipertahankan sebagai rutinitas.

Yang terpenting bukan seberapa berat latihan yang dilakukan, melainkan kemampuan menjaga kebiasaan tersebut secara konsisten.

Jika tubuh masih terasa lelah setelah menjalani aktivitas selama beberapa hari terakhir, berikan kesempatan untuk beristirahat sebelum kembali meningkatkan intensitas olahraga.

Selain aktivitas fisik, Taurus perlu memperhatikan asupan makanan dan cairan sepanjang hari.

Editor: Novia Tri Astuti
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