Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Minggu, 4 Oktober 2026: Jaga Mata dan Istirahat Cukup

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Aries pada Minggu, 4 Oktober 2026 perlu mendapat perhatian lebih, terutama terkait kenyamanan pada bagian mata dan kepala.

Aries yang sebelumnya memiliki keluhan pada penglihatan mungkin lebih mudah merasakan ketidaknyamanan ketika mata digunakan terlalu lama untuk bekerja atau melihat layar.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Minggu, 4 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aktivitas di depan komputer, ponsel, maupun perangkat elektronik lainnya sebaiknya tidak dilakukan terus-menerus tanpa memberikan waktu bagi mata untuk beristirahat.

Aries juga perlu memastikan pencahayaan di sekitar tempat bekerja atau membaca cukup nyaman agar mata tidak bekerja terlalu keras.

Ketika mata mulai terasa kering, berat, atau tidak nyaman, jangan memaksakan diri untuk terus melanjutkan aktivitas.

Kelelahan pada mata dapat membuat tubuh terasa kurang nyaman dan berpotensi disertai sakit kepala apabila waktu istirahat tidak mencukupi.