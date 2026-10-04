Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 18.05 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Minggu, 4 Oktober 2026: Jaga Mata dan Istirahat Cukup

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Aries pada Minggu, 4 Oktober 2026 perlu mendapat perhatian lebih, terutama terkait kenyamanan pada bagian mata dan kepala.

Aries yang sebelumnya memiliki keluhan pada penglihatan mungkin lebih mudah merasakan ketidaknyamanan ketika mata digunakan terlalu lama untuk bekerja atau melihat layar.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Minggu, 4 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aktivitas di depan komputer, ponsel, maupun perangkat elektronik lainnya sebaiknya tidak dilakukan terus-menerus tanpa memberikan waktu bagi mata untuk beristirahat.

Aries juga perlu memastikan pencahayaan di sekitar tempat bekerja atau membaca cukup nyaman agar mata tidak bekerja terlalu keras.

Ketika mata mulai terasa kering, berat, atau tidak nyaman, jangan memaksakan diri untuk terus melanjutkan aktivitas.

Kelelahan pada mata dapat membuat tubuh terasa kurang nyaman dan berpotensi disertai sakit kepala apabila waktu istirahat tidak mencukupi.

Karena itu, Aries perlu lebih peka terhadap tanda-tanda yang diberikan tubuh daripada terus memaksakan aktivitas hanya karena merasa masih sanggup.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Sabtu, 3 Oktober 2026: Pulihkan Energi dengan Istirahat Cukup - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Sabtu, 3 Oktober 2026: Pulihkan Energi dengan Istirahat Cukup

Minggu, 4 Oktober 2026 | 01.39 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Sabtu, 3 Oktober 2026: Perhatikan Pilihan Makanan dan Minuman - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Sabtu, 3 Oktober 2026: Perhatikan Pilihan Makanan dan Minuman

Minggu, 4 Oktober 2026 | 01.37 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Sabtu, 3 Oktober 2026: Berikan Tubuh Waktu untuk Pulih - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Sabtu, 3 Oktober 2026: Berikan Tubuh Waktu untuk Pulih

Minggu, 4 Oktober 2026 | 01.34 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

3

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

4

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

5

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

6

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

7

Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah

8

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

9

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

10

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore