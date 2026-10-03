Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Minggu, 4 Oktober 2026 | 06.50 WIB

4 Zodiak Ini Lebih Suka Menyendiri, Me Time Membuat Mereka Bisa Melepas Penat

Ilustrasi menyendiri/Magnific - Image

Ilustrasi menyendiri/Magnific

JawaPos.com - Me time dapat menjadi kesempatan untuk melakukan refleksi sekaligus memulihkan energi dalam diri anda.

Saat merasa sendiri, empat zodiak ini tidak perlu terus menerus mengikuti percakapan dan aktivitas di sekitarnya.

Berdasarkan  informasi dari laman .yourtango yang dikutip pada (3/10) menurut sudut pandang astrologi, zodiak ini lebih suka menikmati me time di dalam rumah. 

Cancer lebih suka menghabiskan malam sambil memasak, membaca, ataupun menonton film. Cancer cenderung menghindari tempat yang dipenuhi dengan banyak orang.

Bagi mereka, daripada harus menghabiskan waktu luang dengan orang lain, mereka lebih suka menikmati me time di rumah.

Virgo lebih senang saat menghabiskan waktu luangnya dengan bekerja daripada pergi bersama teman. Berada di tengah banyak orang dapat menguras energi virgo. Oleh karena itu, mereka memilih mengisi kembali energinya dengan mengerjakan pekerjaan.

Berinteraksi dengan banyak orang bisa membuat capricorn merasa stres. Mereka membutuhkan waktu luang untuk menyendiri. Sehingga, energi mereka dapat kembali terkumpul sebelum menghadiri aktivitas selanjutnya.

Pisces menikmati kesendirian dan tidak takut menghabiskan akhir pekan dengan menjelajahi berbagai tempat di kota sendirian. Pisces tidak merasa terus menerus berada di sekitar orang lain. Justru menghabiskan waktu sendiri dapat membuat mereka merasa lebih damai.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
4 Shio Diprediksi Tinggalkan Masa Sulit dan Sambut Hari Jauh Lebih Mudah Setelah Minggu, 4 Oktober - Image
Zodiak

4 Shio Diprediksi Tinggalkan Masa Sulit dan Sambut Hari Jauh Lebih Mudah Setelah Minggu, 4 Oktober

Minggu, 4 Oktober 2026 | 06.49 WIB

4 Zodiak yang Sulit Mengatakan Perasaannya, Lebih Sering Menunjukkan Cinta Lewat Tindakan - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Sulit Mengatakan Perasaannya, Lebih Sering Menunjukkan Cinta Lewat Tindakan

Minggu, 4 Oktober 2026 | 06.43 WIB

4 Zodiak Membutuhkan Inner Peace, Perlu Menemukan Kedamaian Batin agar Hidup Menjadi Lebih Tenang - Image
Zodiak

4 Zodiak Membutuhkan Inner Peace, Perlu Menemukan Kedamaian Batin agar Hidup Menjadi Lebih Tenang

Minggu, 4 Oktober 2026 | 06.33 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

3

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

4

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

5

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

6

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

7

Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah

8

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

9

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

10

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore