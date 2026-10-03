4 Zodiak Ini Lebih Suka Menyendiri, Me Time Membuat Mereka Bisa Melepas Penat

JawaPos.com - Me time dapat menjadi kesempatan untuk melakukan refleksi sekaligus memulihkan energi dalam diri anda.

Saat merasa sendiri, empat zodiak ini tidak perlu terus menerus mengikuti percakapan dan aktivitas di sekitarnya.

Berdasarkan informasi dari laman .yourtango yang dikutip pada (3/10) menurut sudut pandang astrologi, zodiak ini lebih suka menikmati me time di dalam rumah.

Cancer

Cancer lebih suka menghabiskan malam sambil memasak, membaca, ataupun menonton film. Cancer cenderung menghindari tempat yang dipenuhi dengan banyak orang.

Bagi mereka, daripada harus menghabiskan waktu luang dengan orang lain, mereka lebih suka menikmati me time di rumah.

Virgo

Virgo lebih senang saat menghabiskan waktu luangnya dengan bekerja daripada pergi bersama teman. Berada di tengah banyak orang dapat menguras energi virgo. Oleh karena itu, mereka memilih mengisi kembali energinya dengan mengerjakan pekerjaan.

Capricorn

Berinteraksi dengan banyak orang bisa membuat capricorn merasa stres. Mereka membutuhkan waktu luang untuk menyendiri. Sehingga, energi mereka dapat kembali terkumpul sebelum menghadiri aktivitas selanjutnya.

Pisces