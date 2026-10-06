3 Zodiak Ini Ditakdirkan Sebagai Atlet, Punya Energi Besar dan Kuat Menghadapi Tantangan

JawaPos.com - Tiga zodiak ini sangat mencintai olahraga. Mereka menyukai berbagai aktivitas fisik yang membuat mereka terus bergerak dan tetap aktif.

Hal tersebut membuat mereka memiliki kemampuan atletik yang terbentuk secara alami. Saat aktif menggunakan otot dan tubuhnya, mereka dapat merasakan berbagai manfaat yang baik bagi kehidupan.

Berdasarkan informasi dari laman collective.world/ pada (6/10) tiga zodiak ini dikenal memiliki bakat atletik alami dan sangat cocok menjadi atlet.

Aries

Aries terlahir dengan energi alami yang besar. Mereka menikmati dan unggul dalam olahraga dan bela diri. Aktivitas tersebut membutuhkan kekuatan fisik serta kelincahan. Olahraga yang menarik perhatian aries bisa menjadi pilihan karena aries memiliki jiwa petualang dan kompetitif.

Sagittarius

Sifat atlet alami ada di dalam sagittarius. Mereka sangat cocok dengan olahraga yang menantang. Segala aktivitas yang membawa mereka ke dalam tantangan dapat membangkitkan semangat anda. Sagittarius menyukai olahraga sepedah gunung, hiking, sampai berselancar.

Capricorn

Capricorn memiliki kemampuan dalam menyusun strategi. Oleh karena itu, mereka sangat menikmati aktivitas fisik yang melibatkan perencanaan dan taktik yang kompleks. Mereka memiliki jiwa kompetitif seperti aries. Capricorn berbakat saat mengikuti aktivitas atletik berat seperti marathon.