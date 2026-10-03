Bikin Tetangga Kaget! 6 Weton Diprediksi Kaya Dapat Jackpot, Mendadak di Oktober 2026

Ilustrasi kaya raya (magnific)

JawaPos.com - Enam weton berikut disebut dalam tafsir Primbon Jawa berpeluang mengalami peningkatan rezeki dan kemakmuran pada Oktober 2026.

Memasuki Oktober 2026, weton ini dipercaya memiliki peluang mendapatkan rezeki berlimpah dan menarik perhatian.

Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran kerap digunakan sebagai bagian dari penafsiran karakter, perjalanan hidup, pekerjaan, hingga urusan rezeki.

Lantas, weton apa saja yang disebut memiliki peluang menarik rezeki pada Oktober 2026? Berikut ulasannya dikutip dari Youtube Bara Raja Cirebon.

1. Senin Kliwon Senin Kliwon menjadi salah satu weton yang menarik untuk dibahas dalam ramalan rezeki Oktober 2026.

Berdasarkan perhitungan neptu, Senin mempunyai nilai 4, sedangkan Kliwon bernilai 8 sehingga jumlah keseluruhannya mencapai 12.

Dalam penafsiran Primbon Jawa yang dirangkum dari pembahasan Bara Raja Cirebon, weton ini sering digambarkan mempunyai kemauan kuat dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan.

Senin Kliwon juga dikaitkan dengan Lakuning Banyu, sebuah filosofi yang menggambarkan sifat air yang dapat mengalir, menyesuaikan bentuk, dan mencari jalan ketika menghadapi hambatan.

Secara simbolis, gambaran tersebut dapat diterjemahkan sebagai kemampuan seseorang untuk tidak mudah berhenti ketika menghadapi persoalan kehidupan.

Memasuki Oktober 2026, pemilik Senin Kliwon dipercaya mempunyai peluang menemukan jalan baru dalam urusan pekerjaan maupun usaha.

Kesempatan tersebut bisa saja muncul melalui perubahan tanggung jawab, tawaran pekerjaan, relasi baru, atau aktivitas yang sebelumnya belum terpikirkan.

Menariknya, konsep “rezeki besar” dalam Primbon tidak selalu harus dimaknai sebagai memperoleh uang dalam jumlah fantastis.

Penghasilan yang meningkat secara bertahap, pelanggan yang bertambah, usaha yang mulai berkembang, atau pekerjaan yang memberikan pemasukan lebih stabil juga dapat dianggap sebagai bentuk terbukanya pintu rezeki.