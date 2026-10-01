Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mellyna Putri Diniar
Jumat, 2 Oktober 2026 | 05.15 WIB

Ramalan Lengkap 12 Zodiak Minggu Ini, Simak Perhitungan Karier, Keuangan, dan Asmaramu di Sini

Ilustrasi 12 tanda zodiak dalam ramalan bintang minggu ini (Your Tango) - Image

Ilustrasi 12 tanda zodiak dalam ramalan bintang minggu ini (Your Tango)

JawaPos.com - Memasuki awal Oktober, perhatian ramalan bintang minggu ini untuk 12 zodiak tertuju pada tiga hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yakni pekerjaan, kondisi keuangan, dan hubungan asmara. 

Sejumlah zodiak diperkirakan menghadapi peluang baru, sementara yang lain justru perlu lebih berhati-hati sebelum mengambil keputusan penting.

Dalam ramalan The Economic Times untuk 1 Oktober 2026, awal bulan disebut sebagai waktu untuk meninjau kembali prioritas dan membuat perubahan yang lebih praktis. 

Daripada terburu-buru mengambil keputusan besar, setiap zodiak dapat memperoleh manfaat dengan memahami apa yang membutuhkan perhatian segera dan apa yang masih dapat direncanakan kemudian. Berikut ramalan bintang minggu ini untuk Aries hingga Pisces:

Aries (21 Maret - 19 April)

Aries perlu lebih diplomatis dalam hubungan. Ide kreatif dan lingkungan sosial dapat membawa suasana baru, sedangkan karier berkembang jika keputusan tidak dibuat tergesa-gesa. 

Keuangan tetap terkendali selama tidak mengikuti keinginan sesaat. Dalam asmara, dengarkan pasangan sebelum bereaksi. Hari baik Kamis, warna bahagia merah, angka keberuntungan 21.

Taurus (20 April - 20 Mei)

Taurus mulai mendapat gambaran lebih jelas tentang masa depan hubungan dan sosok yang benar-benar dibutuhkan. Karier juga menunjukkan perkembangan setelah beberapa kepingan yang sempat hilang mulai ditemukan. 

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Capricorn Besok Jumat 2 Oktober 2026: Fokus Menata Keuangan dan Pekerjaan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Jumat 2 Oktober 2026: Fokus Menata Keuangan dan Pekerjaan

Jumat, 2 Oktober 2026 | 02.16 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Jumat 2 Oktober 2026: Hadapi Perasaan dan Selesaikan Hambatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Jumat 2 Oktober 2026: Hadapi Perasaan dan Selesaikan Hambatan

Jumat, 2 Oktober 2026 | 02.10 WIB

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Jumat 2 Oktober 2026: Lepaskan Masa Lalu dan Fokus Melangkah - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Jumat 2 Oktober 2026: Lepaskan Masa Lalu dan Fokus Melangkah

Jumat, 2 Oktober 2026 | 02.05 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore