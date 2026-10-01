Ramalan Lengkap 12 Zodiak Minggu Ini, Simak Perhitungan Karier, Keuangan, dan Asmaramu di Sini

JawaPos.com - Memasuki awal Oktober, perhatian ramalan bintang minggu ini untuk 12 zodiak tertuju pada tiga hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yakni pekerjaan, kondisi keuangan, dan hubungan asmara.

Sejumlah zodiak diperkirakan menghadapi peluang baru, sementara yang lain justru perlu lebih berhati-hati sebelum mengambil keputusan penting.



Dalam ramalan The Economic Times untuk 1 Oktober 2026, awal bulan disebut sebagai waktu untuk meninjau kembali prioritas dan membuat perubahan yang lebih praktis.

Daripada terburu-buru mengambil keputusan besar, setiap zodiak dapat memperoleh manfaat dengan memahami apa yang membutuhkan perhatian segera dan apa yang masih dapat direncanakan kemudian. Berikut ramalan bintang minggu ini untuk Aries hingga Pisces:

Aries (21 Maret - 19 April)



Aries perlu lebih diplomatis dalam hubungan. Ide kreatif dan lingkungan sosial dapat membawa suasana baru, sedangkan karier berkembang jika keputusan tidak dibuat tergesa-gesa.

Keuangan tetap terkendali selama tidak mengikuti keinginan sesaat. Dalam asmara, dengarkan pasangan sebelum bereaksi. Hari baik Kamis, warna bahagia merah, angka keberuntungan 21.

Taurus (20 April - 20 Mei)