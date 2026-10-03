Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Sabtu, 3 Oktober 2026: Perbaiki Pola Tidur dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Virgo pada Sabtu, 3 Oktober 2026 perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama berkaitan dengan kebiasaan tidur dan waktu pemulihan tubuh.
Pola istirahat yang tidak teratur dapat mulai memengaruhi energi sehingga Virgo mungkin merasa lebih mudah lelah ketika menjalani aktivitas sehari-hari.
Virgo yang terbiasa mengurangi waktu tidur karena pekerjaan maupun kegiatan lain sebaiknya mulai menata kembali jadwal istirahat.
Tubuh membutuhkan waktu yang cukup untuk memulihkan tenaga setelah menjalani berbagai aktivitas sehingga tidur sebaiknya tidak terus-menerus menjadi bagian yang dikorbankan.
Ketika rasa lelah mulai muncul, jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang harus selalu diabaikan atau ditahan.
Berikan kesempatan kepada tubuh untuk berhenti sejenak apabila energi mulai menurun agar kondisi tidak semakin terkuras.
Selain menjaga waktu tidur, Virgo juga perlu memperhatikan pola makan sepanjang hari.
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Jawa Pos
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