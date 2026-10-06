Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Selasa, 6 Oktober 2026: Jaga Kondisi Tubuh dan Pikiran

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Aries pada Selasa, 6 Oktober 2026 secara umum cukup baik, tetapi bagian tenggorokan tetap perlu mendapatkan perhatian lebih.

Aries sebaiknya menjaga kenyamanan tenggorokan dengan mengurangi kebiasaan mengonsumsi minuman yang terlalu dingin, terutama ketika aktivitas sedang cukup padat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Selasa, 6 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Perhatian sederhana terhadap asupan minuman dapat membantu Aries menjaga kondisi tubuh tetap nyaman sepanjang menjalani berbagai kegiatan.

Selain tenggorokan, Aries juga perlu lebih peka terhadap sinyal kelelahan yang muncul setelah menjalani aktivitas dalam waktu lama.

Semangat yang tinggi terkadang membuat Aries terus bergerak tanpa menyadari bahwa tubuh sudah membutuhkan waktu untuk memulihkan energi.

Ketika pekerjaan sedang menumpuk, hindari memaksakan diri menyelesaikan semuanya sekaligus.