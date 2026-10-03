Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Sabtu, 3 Oktober 2026: Jaga Rutinitas agar Tubuh Tetap Bugar

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Gemini pada Sabtu, 3 Oktober 2026 perlu dijaga melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap hari.
Kesibukan pekerjaan maupun aktivitas bersama orang lain dapat membuat Gemini kurang menyadari bahwa tubuh juga membutuhkan waktu untuk beristirahat.
Ketika tubuh mulai terasa lelah, Gemini sebaiknya tidak terus memaksakan diri hanya demi menyelesaikan seluruh rencana dalam satu waktu.
Memberikan jeda dapat membantu tubuh mendapatkan kesempatan untuk memulihkan energi sebelum kembali melakukan aktivitas.
Pola tidur juga perlu diperhatikan agar stamina tetap terjaga sepanjang hari.
Hindari kebiasaan tidur terlalu larut apabila tidak ada kebutuhan yang mendesak karena waktu istirahat yang cukup dapat membantu tubuh menghadapi aktivitas berikutnya.
Selain tidur, Gemini sebaiknya berusaha menjaga waktu makan tetap teratur.
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Jawa Pos
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