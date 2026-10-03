Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Sabtu, 3 Oktober 2026: Jaga Mata dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Aries pada Sabtu, 3 Oktober 2026 perlu mendapatkan perhatian, terutama jika sebelumnya pernah mengalami gangguan atau ketidaknyamanan pada bagian mata.
Keluhan yang sempat muncul dapat kembali terasa dan dalam beberapa kondisi mungkin disertai rasa sakit pada kepala.
Aries yang banyak menghabiskan waktu untuk bekerja menggunakan komputer sebaiknya memberikan kesempatan bagi mata untuk beristirahat secara berkala.
Hal serupa juga berlaku ketika menggunakan ponsel karena menatap layar terlalu lama tanpa jeda dapat membuat mata terasa tidak nyaman.
Kurangi penggunaan perangkat digital ketika memang tidak diperlukan, terutama menjelang waktu tidur.
Kebiasaan menggunakan ponsel hingga larut malam juga dapat membuat tubuh lebih sulit mendapatkan waktu istirahat yang cukup.
Karena itu, menjaga jadwal tidur tetap teratur menjadi bagian yang tidak kalah penting bagi Aries pada akhir pekan.
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