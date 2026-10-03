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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 00.42 WIB

Ramalan Shio Besok Minggu 4 Oktober 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

Ilustrasi shio (magnific) - Image

Ilustrasi shio (magnific)

JawaPos.com - Ramalan shio besok Minggu, 4 Oktober 2026 menghadirkan gambaran berbeda bagi setiap pemilik shio. 

Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki karakter dan pola energi yang berbeda sehingga pengalaman yang dirasakan seseorang dalam hubungan, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari dapat digambarkan secara berbeda pula.

Memasuki awal Oktober 2026, perhatian sejumlah shio tampaknya tertuju pada bagaimana menjaga keseimbangan dalam menghadapi situasi yang berkembang. 

Ada yang perlu lebih berhati-hati dalam urusan hubungan, sementara yang lain justru didorong untuk mengevaluasi kembali tujuan dan arah yang sedang dijalani.

Bagi pemilik Shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci, ramalan besok dapat menjadi bahan refleksi untuk menjalani aktivitas dengan lebih sadar dan tidak terburu-buru mengambil keputusan.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio besok Minggu, 4 Oktober 2026 untuk Shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci.

1. Shio Tikus

Bagi pemilik Shio Tikus, Minggu, 4 Oktober 2026 membawa perhatian cukup besar pada kehidupan hubungan dan cara menjaga batas dengan orang lain. 

Ramalan Astrology.com menggambarkan adanya peluang hubungan bergerak ke arah yang lebih baik, tetapi kondisi tersebut membutuhkan sikap yang lebih terkendali, terutama ketika muncul rasa cemburu.

Editor: Novia Tri Astuti
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