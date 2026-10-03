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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 00.18 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Minggu 4 Oktober 2026: Perasaan Lama Kembali Mengusik Pikiran

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan Zodiak Virgo besok Minggu 4 Oktober 2026 membawa perhatian pada hubungan personal, kondisi keuangan, perkembangan karier, hingga pola istirahat.

Virgo mungkin mendapatkan kesempatan bertemu keluarga, teman, atau seseorang yang dekat sehingga suasana hari libur terasa lebih hangat.

Di tengah pertemuan tersebut, urusan asmara juga dapat kembali memenuhi pikiran karena ada kemungkinan perasaan lama terhadap seseorang muncul kembali.

Virgo yang masih lajang perlu membedakan antara rasa rindu dengan keinginan untuk benar-benar membuka kembali hubungan yang pernah berakhir.

Keuangan menunjukkan perkembangan yang cukup melegakan karena ada kemungkinan uang yang sebelumnya tertahan mulai diterima.

Sementara dalam pekerjaan, komunikasi dengan atasan dapat membantu Virgo memahami arah perkembangan karier dan hal-hal yang masih perlu diperbaiki.

Kondisi kesehatan menjadi perhatian penting karena kurang tidur dapat memengaruhi energi dan membuat tubuh lebih mudah lelah.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Virgo untuk Minggu, 4 Oktober 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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