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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 00.15 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Minggu 4 Oktober 2026: Ada Hal Lama yang Kembali Terlintas

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik)

JawaPos.com - Ramalan Zodiak Scorpio besok Minggu 4 Oktober 2026 membawa suasana yang cukup reflektif karena ada berbagai hal dari masa lalu yang kembali menarik perhatian.

Scorpio mungkin menerima kabar dari seseorang yang sudah lama tidak berkomunikasi atau tiba-tiba teringat pada pengalaman yang sebelumnya pernah memberikan pelajaran penting.

Momen tersebut dapat membuat Scorpio lebih banyak merenung, tetapi sekaligus membantu melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda.

Dalam urusan asmara, hubungan membutuhkan kejujuran dan keberanian untuk membicarakan hal-hal yang selama ini mungkin sengaja dihindari.

Keuangan juga perlu ditangani dengan kepala dingin karena ada peluang yang dapat berkembang, tetapi keputusan terburu-buru sebaiknya dihindari.

Di sisi karier, Scorpio perlu tetap terhubung dengan orang-orang yang dipercaya dan tidak terlalu lama menarik diri dari lingkungan sekitar.

Sementara itu, kesehatan berkaitan erat dengan kondisi pikiran sehingga istirahat, aktivitas ringan, dan waktu untuk menenangkan diri dapat membantu memulihkan energi.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Scorpio untuk Minggu, 4 Oktober 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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