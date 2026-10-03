Ramalan Zodiak Capricorn Besok Minggu 4 Oktober 2026: Ada Ruang untuk Menenangkan Diri

JawaPos.com - Ramalan Zodiak Capricorn besok Minggu 4 Oktober 2026 membawa suasana yang lebih tenang setelah berbagai kesibukan yang menguras perhatian.

Capricorn disarankan meluangkan waktu untuk diri sendiri, membangun kembali rasa percaya diri, serta tidak terlalu memaksakan tubuh ketika menjalani aktivitas fisik.

Dalam urusan asmara, Capricorn yang masih lajang dapat merasakan sedikit kesepian atau kembali memikirkan seseorang dari masa lalu, sementara mereka yang sudah memiliki pasangan perlu memberikan ruang untuk menikmati kebersamaan tanpa tekanan.

Keuangan juga menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, bahkan ada kemungkinan pemasukan berasal dari pembayaran lama atau cara baru untuk meningkatkan penghasilan.

Di sisi karier, peluang dapat terbuka melalui hubungan dengan teman lama atau mantan rekan kerja, terutama bagi Capricorn yang sedang mencari pekerjaan.

Sementara itu, kondisi kesehatan perlu dijaga dengan melakukan pemanasan sebelum berolahraga dan tidak memaksakan tubuh melewati batas kemampuan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn untuk Minggu, 4 Oktober 2026.