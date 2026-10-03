Ramalan Zodiak Capricorn Besok Minggu 4 Oktober 2026: Ada Ruang untuk Menenangkan Diri

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Ramalan Zodiak Capricorn besok Minggu 4 Oktober 2026 membawa suasana yang lebih tenang setelah berbagai kesibukan yang menguras perhatian.
Capricorn disarankan meluangkan waktu untuk diri sendiri, membangun kembali rasa percaya diri, serta tidak terlalu memaksakan tubuh ketika menjalani aktivitas fisik.
Dalam urusan asmara, Capricorn yang masih lajang dapat merasakan sedikit kesepian atau kembali memikirkan seseorang dari masa lalu, sementara mereka yang sudah memiliki pasangan perlu memberikan ruang untuk menikmati kebersamaan tanpa tekanan.
Keuangan juga menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, bahkan ada kemungkinan pemasukan berasal dari pembayaran lama atau cara baru untuk meningkatkan penghasilan.
Di sisi karier, peluang dapat terbuka melalui hubungan dengan teman lama atau mantan rekan kerja, terutama bagi Capricorn yang sedang mencari pekerjaan.
Sementara itu, kondisi kesehatan perlu dijaga dengan melakukan pemanasan sebelum berolahraga dan tidak memaksakan tubuh melewati batas kemampuan.
Asmara Capricorn
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022