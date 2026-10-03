4 Zodiak yang Menutupi Kesedihan di Balik Senyuman, Selalu Berusaha untuk Terlihat Bahagia

Ilustrasi fake smile/Magnific
JawaPos.com - Empat zodiak ini kerap menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya untuk menutupi pergulatan batin yang sedang mereka alami.
Mereka kerap menutupi apa yang dirasakan dengan cara yang berbeda, mulai dari memasang senyuman sampai bersikap defensif saat dihadapkan pada situasi yang menyentuh perasaan mereka.
Berdasarkan sudut pandang astrologi, kecenderungan ini dilakukan mereka untuk menciptakan keadaan stabil. Melansir informasi dari laman collective.world/ pada (3/10) berikut empat zodiak yang menutupi kesedihan untuk menjaga perasaannya agar terlihat stabil.
Taurus
Taurus terkadang menerima perlakuan yang kurang pantas dan tidak sesuai dengan apa yang kayak mereka dapatkan. Namun, taurus perlu belajar untuk menyuarakan pendapat dan membela diri saat menghadapi situasi yang tidak menyenangkan.
Saat mereka belajar menghadapi setiap situasi sebagaimana adanya. Taurus dapat membangun hubungan yang lebih sehat sekaligus mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi.
Leo
Leo memiliki dua kecenderungan saat merasa tersakiti. Leo kerap mengubah cara mereka berekspresi demi menghindari ungkapan emosi yang lebih mendalam. Seiring berjalannya waktu, leo perlu belajar untuk memproses perasaan mereka yang rentan.
Libra
Libra kerap dihadapkan pada kebimbangan saat harus mengambil keputusan. Salah satu proses penyembuhan emosional yang perlu dilakukan libra adalah belajar menyuarakan perasaan dan menghargai kondisi emosionalnya sendiri, termasuk disaat mereka sedang mengalami kekecewaan.
Pisces
Pisces dikenal memiliki empati yang kuat sehingga mampu memahami berbagai perasaan di luar pengalaman sehari-hari. Mereka cenderung mencari cara untuk menghindari kenyataan ataupun melarikan diri dari situasi yang tidak menyenangkan.
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