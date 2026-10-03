Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 22.01 WIB

4 Zodiak yang Menutupi Kesedihan di Balik Senyuman, Selalu Berusaha untuk Terlihat Bahagia

Ilustrasi fake smile/Magnific - Image

Ilustrasi fake smile/Magnific

JawaPos.com - Empat zodiak ini kerap menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya untuk menutupi pergulatan batin yang sedang mereka alami.

Mereka kerap menutupi apa yang dirasakan dengan cara yang berbeda, mulai dari memasang senyuman sampai bersikap defensif saat dihadapkan pada situasi yang menyentuh perasaan mereka.

Berdasarkan sudut pandang astrologi, kecenderungan ini dilakukan mereka untuk  menciptakan keadaan stabil. Melansir informasi dari laman collective.world/ pada (3/10) berikut empat zodiak yang menutupi kesedihan untuk menjaga perasaannya agar terlihat stabil.   

Taurus terkadang menerima perlakuan yang kurang pantas dan tidak sesuai dengan apa yang kayak mereka dapatkan. Namun, taurus perlu belajar untuk menyuarakan pendapat dan membela diri saat menghadapi situasi yang tidak menyenangkan.

Saat mereka belajar menghadapi setiap situasi sebagaimana adanya. Taurus dapat membangun hubungan yang lebih sehat sekaligus mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi.

Leo memiliki dua kecenderungan saat merasa tersakiti. Leo kerap mengubah cara mereka berekspresi demi menghindari ungkapan emosi yang lebih mendalam. Seiring berjalannya waktu, leo perlu belajar untuk memproses perasaan mereka yang rentan.

Libra kerap dihadapkan pada kebimbangan saat harus mengambil keputusan. Salah satu proses penyembuhan emosional yang perlu dilakukan libra adalah belajar menyuarakan perasaan dan menghargai kondisi emosionalnya sendiri, termasuk disaat mereka sedang mengalami kekecewaan.

Pisces dikenal memiliki empati yang kuat sehingga mampu memahami berbagai perasaan di luar pengalaman sehari-hari. Mereka cenderung mencari cara untuk menghindari kenyataan ataupun melarikan diri dari situasi yang tidak menyenangkan. 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Zodiak Perlu Belajar Melepaskan dalam Berbagai Aspek Kehidupan, Mulai dari Karier hingga Hubungan - Image
Zodiak

6 Zodiak Perlu Belajar Melepaskan dalam Berbagai Aspek Kehidupan, Mulai dari Karier hingga Hubungan

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 22.46 WIB

4 Zodiak yang Butuh Kedamaian, Lebih Suka Menjalani Hari dengan Ritme yang Lambat - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Butuh Kedamaian, Lebih Suka Menjalani Hari dengan Ritme yang Lambat

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 22.32 WIB

4 Zodiak Ini Ingin Tahu Cara Menemukan Kebahagiaan Sejati, Menjalani Hidup dengan Penuh Makna - Image
Zodiak

4 Zodiak Ini Ingin Tahu Cara Menemukan Kebahagiaan Sejati, Menjalani Hidup dengan Penuh Makna

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 22.31 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

5

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

6

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

7

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

9

Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang

10

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore