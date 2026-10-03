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Leni Setya Wati
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 21.16 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius untuk Besok Minggu, 4 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagitarius hari ini membawa perhatian pada hubungan pertemanan, asmara, pekerjaan, keuangan, dan kesehatan.

Transit Bulan di Cancer berpotensi membuat Anda mengalami perbedaan pendapat dengan seorang teman. Karena itu, jangan biarkan persoalan kecil berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Dalam urusan kesehatan, Sagitarius sebaiknya memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Hindari makanan yang mudah memicu gas atau gangguan pencernaan dan pilih makanan yang lebih ringan.

Bagi Sagitarius yang masih lajang, ketertarikan kepada seseorang di tempat kerja mungkin muncul. Sementara dalam pekerjaan, Anda diprediksi mampu bergerak cepat dan menyelesaikan berbagai tugas secara produktif.

Tetap jaga pikiran agar tidak dipenuhi hal-hal negatif. Meluangkan waktu untuk menenangkan diri dapat membantu Anda menjalani aktivitas dengan lebih nyaman.

Yuk baca ramalan zodiak Sagitarius selengkapnya seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Ramalan Cinta Sagitarius

Pengaruh Venus membawa suasana menarik bagi kehidupan asmara Sagitarius. Bagi yang masih lajang, Anda mungkin tertarik kepada seseorang berzodiak Taurus yang memiliki daya tarik tersendiri.

Sementara itu, Sagitarius yang sudah memiliki pasangan berpotensi menikmati suasana romantis. Anda tidak harus melakukan sesuatu yang besar untuk membuat hubungan terasa istimewa.

Editor: Hanny Suwindari
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