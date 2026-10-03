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Leni Setya Wati
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 21.08 WIB

Ramalan Zodiak Virgo untuk Besok Minggu, 4 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Virgo hari ini membawa perhatian pada hubungan sosial, asmara, pekerjaan, keuangan, dan kesehatan.

Transit Bulan di Cancer dapat membangkitkan keinginan untuk kembali bertemu dengan teman lama. Momen reuni tersebut berpotensi menghadirkan kenangan menyenangkan sekaligus mempererat kembali hubungan yang sempat renggang.

Dalam menjalani aktivitas, Virgo juga perlu memperhatikan kondisi kesehatan. Jika mengalami gangguan pada pendengaran atau penglihatan, jangan mengabaikannya. Konsultasi dengan dokter dapat dilakukan apabila keluhan terus berlangsung.

Dalam kehidupan asmara, Virgo yang sudah memiliki pasangan mungkin mulai membicarakan rencana masa depan. Namun, beberapa perbedaan pendapat juga berpotensi memicu pertengkaran.

Sementara itu, kondisi finansial Virgo terlihat lebih baik dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, kemampuan mengendalikan ucapan tetap penting hari ini. Hindari perdebatan yang tidak perlu dan pilih menyelesaikan masalah dengan kepala dingin.

Dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan lengkap zodiak Virgo dalam aspek cinta, keuangan, karier, dan kesehatan.

Ramalan Cinta Virgo

Pengaruh Venus dapat membuat Virgo yang masih lajang kembali memikirkan mantan pasangan. Kenangan dari hubungan masa lalu mungkin muncul dan membuat perasaan lama kembali terasa.

Bagi Virgo yang sudah memiliki pasangan, konflik kecil juga mungkin terjadi. Masa lalu sebaiknya tidak dibawa ke dalam hubungan yang sedang dijalani saat ini.

Editor: Hanny Suwindari
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