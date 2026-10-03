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Leni Setya Wati
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 21.07 WIB

Ramalan Zodiak Leo untuk Besok Minggu, 4 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo hari ini membawa energi yang mendorong Anda untuk lebih banyak meluangkan waktu bagi diri sendiri.

Transit Bulan di Cancer dapat meningkatkan ketertarikan terhadap meditasi, refleksi diri, maupun aktivitas spiritual.

Menyediakan waktu untuk menenangkan pikiran dapat membantu Leo merasa lebih stabil dan kembali fokus.

Bagi Anda yang menjalani hubungan jarak jauh, hari ini juga berpotensi terasa lebih menyenangkan karena komunikasi dengan pasangan dapat membuat hubungan terasa semakin dekat.

Dalam urusan finansial, ada kemungkinan uang yang sebelumnya tertunda akhirnya diterima. Jangan meremehkan usaha kecil yang dilakukan hari ini karena langkah sederhana dapat memberikan manfaat lebih besar di kemudian hari.

Mari simak ramalan zodiak Leo secara lebih lengkap pada hari Minggu, 4 Oktober 2026.

Ramalan Cinta Leo

Pengaruh Venus membawa suasana yang berbeda bagi Leo lajang dan mereka yang sudah memiliki pasangan. Leo yang masih sendiri mungkin justru menikmati kebebasan dan merasa nyaman menjalani waktu tanpa terikat hubungan.

Sementara itu, Leo yang sudah berpasangan mungkin menghadapi keraguan mengenai hubungan. Jika muncul perasaan tidak yakin, sebaiknya jangan langsung mengambil keputusan besar.

Editor: Hanny Suwindari
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