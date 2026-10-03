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Leni Setya Wati
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 21.03 WIB

Ramalan Zodiak Gemini untuk Besok Minggu, 4 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Gemini hari ini mengajak Anda untuk lebih memperhatikan hubungan dengan keluarga, pasangan, rekan kerja, sekaligus kondisi tubuh.

Kehadiran Bulan di Gemini dapat membuat suasana hati menjadi lebih baik ketika Anda meluangkan waktu bersama keluarga. Kebersamaan dengan orang-orang terdekat bisa memberikan rasa nyaman dan membantu mengurangi tekanan.

Jika belakangan ini Gemini merasa lebih mudah lelah daripada biasanya, jangan mengabaikannya. Alih-alih terus memaksakan diri, perhatikan kebutuhan tubuh dan berikan waktu yang cukup untuk beristirahat.

Dalam hubungan asmara, Gemini yang sudah memiliki pasangan mungkin menghadapi situasi yang membuat mereka mempertanyakan keterbukaan pasangan.

Sementara di tempat kerja, menjaga komunikasi tetap tenang menjadi hal penting. Perbedaan pendapat tidak selalu harus berujung pada pertengkaran.

Pilih kata-kata dengan hati-hati dan berikan kesempatan kepada orang lain untuk menjelaskan sudut pandangnya sebelum mengambil kesimpulan.

Untuk ramalan cinta, keuangan, karier, dan kesehatan zodiak Gemini, berikut ulasannya dilansir dari Astrotalk.

Ramalan Cinta Gemini

Kehidupan asmara Gemini mungkin sedikit menguras pikiran hari ini. Perkataan pasangan atau sesuatu yang baru diketahui dapat membuat Anda mempertanyakan kejujurannya.

Editor: Hanny Suwindari
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