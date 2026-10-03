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Leni Setya Wati
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 21.00 WIB

Ramalan Zodiak Taurus untuk Besok Minggu, 4 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Taurus hari ini membawa sejumlah energi positif, terutama dalam urusan pekerjaan dan hubungan sosial.

Pengaruh Bulan di Gemini dapat membuat Taurus ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama adik atau anggota keluarga yang lebih muda.

Bagi Taurus yang rutin berolahraga, konsistensi yang selama ini dijaga mulai memberikan manfaat. Kebiasaan tersebut dapat membantu tubuh terasa lebih bugar dan berenergi dalam menjalani aktivitas.

Dalam urusan asmara, Taurus lajang berpeluang terlibat dalam percakapan menarik dengan seseorang berzodiak Gemini. Sementara itu, pekerjaan terlihat cukup produktif sehingga berbagai tugas dapat diselesaikan dengan baik.

Meski suasana hari ini cenderung positif, Taurus tetap perlu berhati-hati dalam berbicara. Hindari perdebatan yang tidak penting, terutama jika ada orang yang sengaja memancing emosi.

Menjaga ketenangan akan membantu Taurus melewati hari dengan lebih nyaman. Berikut ramalan zodiak Taurus selengkapnya dilansir dari Astrotalk.

Ramalan Cinta Taurus

Pengaruh Venus membawa suasana menarik dalam kehidupan percintaan Taurus. Bagi yang masih lajang, komunikasi dengan seseorang berzodiak Gemini berpotensi berkembang menjadi hubungan yang menyenangkan. Percakapan ringan dapat menjadi awal munculnya kedekatan yang lebih kuat.

Sementara bagi Taurus yang sudah memiliki pasangan, muncul keinginan untuk membawa hubungan ke tahap yang lebih serius.

Editor: Hanny Suwindari
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