Ramalan Zodiak Aquarius 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, penting bagi zodiak Aquarius untuk bersabar dan berhati-hati. Jangan mengambil keputusan terburu-buru karena mungkin tidak menguntungkan. Luangkan waktu untuk memikirkan tindakanmu.



Aquarius mungkin merasa stres dan tertekan hari ini. Namun, Aquarius pasti akan terbebas dari semua tekanan ini pada beberapa hari ke depan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Sabtu, 3 Oktober 2026.



Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius harus menemukan cara untuk meredakan ketegangan, karena menghindarinya bukanlah solusi yang tepat. Terkait karir, jangan memberikan kesempatan kepada saingan untuk mendiskreditkanmu.



Sementara itu, carilah cara untuk menambah variasi rutinitas olahraga agar Aquarius tidak merasa bosan. Pada sisi keuangan, Aquarius berada dalam kondisi terbaik karena kesepakatan bisnis penting mungkin segera terselesaikan.



Cinta Aquarius

Mungkin, akan sulit bagi Aquarius untuk membahas berbagai hal dengan pasangan pada hari ini. Aquarius sedang terburu-buru atau sedang tidak ingin membicarakan sesuatu yang sangat disukai pasangan.