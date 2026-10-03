Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 19.30 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Sagitarius atau keluarga tidak akan menghadapi masalah apa pun. Jika pekerjaan tidak berdampak efisien, keluarga akan membantu Sagitarius mengatasi semua kekhawatiran. 

Cobalah untuk menyampaikan kasih sayang kepada mereka. Tunjukkan betapa pentingnya mereka bagi Sagitarius.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Sabtu, 3 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius mungkin akan bertemu dengan seseorang dengan kriteria yang diimpikan. Terkait karir, jangan khawatir dan lanjutkan pekerjaanmu sendiri saat pesaing terus memberi beberapa masalah.

Sementara itu, perasaan Sagitarius akan terasa jauh lebih baik ketika menjadi aktif. Pada ranah keuangan, saat ini merupakan periode tepat untuk mulai melihat iklan properti tentang rumah.

Cinta Sagitarius

Sagitarius kemungkinan akan bertemu dengan seseorang yang diimpikan. Kebersamaan akan memungkinkan kalian berdua untuk berbagi perasaan romantis.

Hal tersebut akan meletakkan dasar hubungan berdasarkan komunikasi dan pemahaman. Akan baik jika kalian berdua saling mengembangkan kepercayaan dan kedewasaan sejak awal.

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Pisces Sabtu, 3 Oktober 2026: Seimbangkan Kedekatan dan Ruang Pribadi - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Sabtu, 3 Oktober 2026: Seimbangkan Kedekatan dan Ruang Pribadi

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 18.01 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Aquarius Sabtu, 3 Oktober 2026: Manfaatkan Hasil Kerja dengan Cermat - Image
Zodiak

Ramalan Keuangan Zodiak Aquarius Sabtu, 3 Oktober 2026: Manfaatkan Hasil Kerja dengan Cermat

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 18.00 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Sabtu, 3 Oktober 2026: Bangun Kepercayaan dalam Hubungan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Sabtu, 3 Oktober 2026: Bangun Kepercayaan dalam Hubungan

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 17.59 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

5

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

6

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

7

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

9

Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang

10

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore