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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 19.34 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn dapat memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Capricorn juga dapat memperoleh wawasan lebih dalam untuk mencapai hal-hal besar dalam hidup.

Namun, Capricorn juga akan menghadapi beberapa tantangan untuk mengatasi kesulitan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Tetaplah percaya pada kemampuanmu untuk mengatasi situasi ini. Manfaatkan momen sebaik-baiknya dan rencanakan strategi yang baik untuk melaksanakan rencanamu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Sabtu, 3 Oktober 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn perlu bersikap sopan dan berani untuk membuat seseorang terkesan. Terkait karir, Capricorn akan mampu mengatasi situasi yang menantang, meskipun merasa tegang dan lelah secara mental dan fisik.

Sementara itu, Capricorn harus berolahraga dan mengembalikan pikiran serta tubuh ke jalur yang benar. Terkait keuangan, temukan beberapa petunjuk yang sangat menjanjikan tentang dimana Capricorn bisa menemukan rumah impian untuk dibeli.

Cinta Capricorn

Capricorn mungkin akan berkencan dengan seseorang yang spesial. Cobalah bersikap sopan dan berani untuk membuatnya terkesan. Jadilah diri sendiri dan jangan mencoba menipunya. 

Mengungkapkan jati diri yang sebenarnya secara terlambat, dapat membahayakan hubungan. Akan sangat baik bagi kalian berdua untuk tetap jujur ​​dan berpikiran terbuka sejak awal.

Editor: Candra Mega Sari
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