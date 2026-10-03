Ramalan Zodiak Libra 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, hal-hal yang tertunda bagi zodiak Libra akhirnya akan terselesaikan. Libra akan bergerak lebih cepat dan lebih berinisiatif sebagai hasilnya. Perusahaan akhirnya memandang Libra dengan baik.



Inilah kesempatan bagi Libra untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Jika Libra merupakan bagian dari tim yang terlibat dalam pekerjaan yang bermakna, karir Libra akan segera mengalami peningkatan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Sabtu, 3 Oktober 2026.



Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra akan memulai hubungan romantis dengan seseorang yang menarik perhatian pada hari ini. Terkait karir, jagalah kestabilan emosi dan jangan terpengaruh oleh apa yang dilakukan orang lain.



Sementara itu, lakukan rutinitas kesehatan di luar ruangan, seperti menghirup udara segar dan berolahraga. Terkait keuangan, kunjungi showroom jika berpikir untuk berinvestasi dalam membeli mobil baru.



Cinta Libra

Ada indikasi bahwa Libra akan memulai hubungan romantis dengan seseorang yang menarik perhatian. Namun, sebelum melakukan apa pun, pastikan ini bukan sekadar ketertarikan sesaat atau Libra akan menghadapi beberapa kekecewaan.

