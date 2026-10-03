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Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 18.26 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com – Capricorn berpeluang menjalani Sabtu (3/10) dengan suasana yang lebih positif. Berbagai hal yang dilakukan berpotensi berjalan sesuai harapan, sehingga Anda dapat menjalani aktivitas dengan perasaan lebih optimistis.

Hari ini juga membawa perkembangan baik dalam karier, hubungan asmara, keuangan, dan kondisi fisik Capricorn. Manfaatkan momentum tersebut dengan tetap bijak dalam mengambil keputusan dan menggunakan peluang yang datang.  Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Sabtu (3/10), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Hari ini diperkirakan menjadi salah satu momen yang lebih positif bagi Capricorn. Ada kemungkinan berbagai urusan berakhir sesuai dengan keinginan, sehingga Anda bisa merasa lebih lega dalam menjalani aktivitas. Optimisme juga akan meningkat dan membantu Anda melihat berbagai peluang dengan lebih baik.

Cinta Capricorn

Hubungan Capricorn dengan pasangan diperkirakan berlangsung lebih harmonis. Anda dan pasangan memiliki kesempatan untuk berbagi perasaan dengan lebih terbuka sehingga kedekatan emosional semakin terjaga.

Suasana yang hangat juga dapat membuat komunikasi berjalan lebih lancar. Luangkan waktu untuk menikmati kebersamaan dan saling memberikan perhatian agar hubungan semakin nyaman.

Karier Capricorn

Kerja keras Capricorn berpeluang mendapatkan pengakuan. Keahlian yang selama ini ditunjukkan dalam pekerjaan juga dapat memperoleh apresiasi dari lingkungan profesional.

Editor: Diar Candra
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