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Leni Setya Wati
Kamis, 8 Oktober 2026 | 12.16 WIB

4 Zodiak Ini Sudah Muak Diuji dan Diremehkan, Saatnya Bangkit dan Tak Lagi Mau Jadi People Pleaser

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Ilustrasi zodiak yang sudah muak diuji dan diremehkan (magnific)

JawaPos.com - Ada kalanya kesabaran seseorang memiliki batas. Setelah berbulan-bulan menghadapi tantangan, perlakuan yang meremehkan, hingga orang-orang yang terus menguji batas, empat zodiak ini akhirnya mulai mengambil sikap.

Pergerakan Mars ke Leo disebut membawa energi yang lebih berani, tegas, dan penuh dorongan untuk membela diri.

Dalam beberapa pekan ke depan, pengaruh tersebut membuat sebagian orang tidak lagi bersedia menerima perlakuan yang membuat mereka merasa tidak dihargai.

Alih-alih terus berusaha menyenangkan orang lain, empat zodiak ini justru mulai memusatkan perhatian pada diri sendiri. Mereka belajar bahwa tidak semua pertengkaran harus dimenangkan dan tidak semua orang perlu diyakinkan.

Bagi Leo, Aquarius, Scorpio, dan Taurus, Oktober hingga November dapat menjadi periode untuk menetapkan batas, meninggalkan hubungan yang tidak sehat, serta membuktikan kemampuan melalui tindakan nyata.

Berikut penjelasan lengkap dari keempat zodiak dia atas seperti dilansir dari laman YourTango.

1. Leo

Leo akhirnya sampai pada titik ketika mereka tidak ingin lagi mengecilkan diri hanya demi membuat orang lain merasa lebih unggul.

Kehadiran Mars di zodiak ini mendorong keberanian untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mempertahankan harga diri.

Editor: Hanny Suwindari
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