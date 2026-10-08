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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 8 Oktober 2026 | 16.06 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 8 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius hari ini diprediksi berada dalam momentum yang tepat untuk mengambil keputusan penting pada Kamis (8/10). Keberanian dan tekad menjadi modal utama yang dapat membantu Anda menentukan langkah dengan lebih percaya diri.

Keputusan yang diambil hari ini berpeluang membawa manfaat bagi kehidupan Aquarius. Manfaatkan energi positif tersebut untuk bergerak maju dan menyelesaikan berbagai hal yang selama ini membutuhkan kepastian.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Kamis (8/10), dikutip dari Astroveds.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, hari ini menjadi waktu yang baik bagi Aquarius untuk menentukan pilihan penting. Anda dapat lebih yakin dengan keputusan yang dibuat selama tetap mempertimbangkan situasi secara matang. Jangan terlalu ragu untuk mengambil langkah ketika sudah mengetahui arah yang ingin dituju karena momentum hari ini mendukung Anda untuk bergerak lebih maju.

Cinta Aquarius

Dalam hubungan asmara, pendekatan yang ramah dan penuh kasih sayang akan memberikan hasil positif. Sikap perhatian kepada pasangan dapat membuat hubungan terasa semakin dekat.

Kehangatan tersebut juga berpeluang membawa hubungan ke tahap yang lebih baik. Luangkan waktu untuk menunjukkan perhatian dan menghargai pasangan agar kedekatan emosional semakin kuat.

Karier Aquarius

Hubungan Aquarius dengan rekan kerja diprediksi berjalan baik. Sikap bersahabat membuat suasana di tempat kerja terasa lebih nyaman sekaligus membantu membangun hubungan profesional yang positif.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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