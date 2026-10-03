Ramalan Keuangan Zodiak Libra Sabtu, 3 Oktober 2026: Jaga Anggaran Tetap Terkendali

JawaPos.com - Kondisi keuangan Libra pada Sabtu, 3 Oktober 2026 cenderung berada dalam keadaan yang cukup stabil, tetapi pengeluaran tetap perlu diperhatikan.

Biaya kecil yang muncul secara berulang dapat perlahan mengurangi anggaran apabila Libra tidak menyadari seberapa sering uang tersebut digunakan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Libra pada Sabtu, 3 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra dapat memanfaatkan akhir pekan untuk memeriksa kembali berbagai pengeluaran yang dilakukan, termasuk kebutuhan yang terlihat sederhana.

Jika memiliki rencana berbelanja atau bepergian, menentukan batas dana sejak awal dapat membantu mencegah pengeluaran melewati anggaran.

Jangan mudah menambahkan barang ke dalam daftar belanja hanya karena menemukan sesuatu yang menarik ketika sedang berada di luar rumah.

Kebiasaan menunda pembelian selama beberapa waktu dapat membantu Libra membedakan antara kebutuhan yang memang penting dan keinginan sesaat.