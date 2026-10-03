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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 17.33 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Leo Sabtu, 3 Oktober 2026: Jaga Stabilitas Finansial dengan Cermat

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Leo pada Sabtu, 3 Oktober 2026 berada dalam situasi yang cukup terkendali sehingga kebutuhan sehari-hari masih dapat diatur dengan baik.

Pengaruh Venus membantu menjaga aliran pemasukan tetap berjalan, tetapi Leo tetap perlu memberikan perhatian pada kemungkinan munculnya biaya tambahan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Leo pada Sabtu, 3 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pengeluaran yang nilainya kecil sering kali tidak terasa ketika dilakukan sekali, tetapi dapat menjadi beban jika muncul berkali-kali dalam waktu berdekatan.

Karena itu, Leo sebaiknya tidak menganggap seluruh uang yang tersedia sebagai dana yang bebas digunakan.

Membagi pemasukan ke dalam beberapa kebutuhan, seperti keperluan utama, tabungan, dan pengeluaran tambahan, dapat membantu membuat anggaran lebih terarah.

Ketika kondisi finansial sedang cukup aman, tetap penting untuk mempertahankan kebiasaan menyisihkan dana sebagai persiapan menghadapi kebutuhan yang tidak direncanakan.

Leo yang berencana membeli barang dengan harga cukup tinggi juga sebaiknya memberikan waktu untuk mempertimbangkan keputusan tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
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