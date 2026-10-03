4 Zodiak Paling Boros, Sering Alami Kebocoran Finansial karena FOMO Barang Mewah

JawaPos.com - Seseorang bisa saja memiliki pendapatan yang besar. Namun, bukan berarti uang mereka tidak cepat habis.

Seperti yang dialami empat zodiak ini, mereka cenderung kurang serius dalam mengatur kondisi finansial.

Berdasarkan informasi dari laman //timesofindia yang dikutip pada (01/10) berikut karakter zodiak yang paling boros soal keuangan.

Sagittarius

Sagittarius tidak berpikir panjang untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan. Bagi mereka, pengalaman berharga terkadang jauh lebih penting daripada saldo rekening yang besar. Sagittarius merupakan sosok pekerja keras namun juga sangat boros dalam menghabiskan uang.

Pisces

Pisces termasuk sosok yang dermawan. Mereka tidak pernah memikirkan diri sendiri, bahkan disaat keputusan tersebut tidak menguntungkan kondisi keuangan mereka. Pisces suka berdonasi dan memberikan uang pada orang-orang yang membutuhkan.

Aquarius

Aquarius rela mengantri demi memburu barang-barang viral. Mereka adalah tipe impulsif buyer yang kerap FOMO saat sebuah barang baru pertama kali launching. Mereka lebih memilih untuk tidak konsisten dalam mengelola keuangannya.

Leo