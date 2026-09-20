Hobi Menghabiskan Uang, 3 Shio Ini Justru Disebut Punya Rezeki yang Terus Mengalir

JawaPos.com – Cara setiap orang menggunakan uang tentu berbeda-beda. Ada yang sangat berhati-hati dalam membelanjakan penghasilan, sementara sebagian lainnya lebih senang menikmati hasil kerja untuk memenuhi keinginan maupun membantu orang di sekitarnya.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter finansial seseorang juga kerap dikaitkan dengan shio. Beberapa shio bahkan dipercaya memiliki kecenderungan royal dan tidak terlalu perhitungan ketika mengeluarkan uang. Menariknya, mereka disebut tetap memiliki kemampuan untuk mencari penghasilan dan membuka peluang baru.

Kepercayaan tersebut menggambarkan bahwa kebiasaan boros tidak selalu diikuti kesulitan finansial. Namun, tentu saja pandangan ini merupakan bagian dari ramalan astrologi dan bukan gambaran pasti kondisi ekonomi seseorang.

Dilansir dari rezeki&hoki, terdapat tiga shio yang disebut-sebut memiliki sifat boros tetapi tetap sulit mengalami kekurangan karena mempunyai sejumlah karakter yang mendukung kemampuan mereka dalam memperoleh uang.

1. Shio Anjing – Royal dan Suka Berbagi Pemilik shio Anjing dikenal sebagai sosok yang senang menikmati hidup. Mereka tidak keberatan mengeluarkan uang untuk memberikan kenyamanan bagi diri sendiri maupun orang-orang yang disayangi.

Sifat dermawan juga membuat mereka cukup mudah mengeluarkan uang ketika melihat orang lain membutuhkan bantuan. Bagi mereka, berbagi menjadi salah satu bentuk kepedulian kepada lingkungan sekitar.

Di sisi lain, ramalan ini menggambarkan Anjing sebagai pribadi yang cukup cermat dalam melihat peluang jangka panjang. Mereka dipercaya tertarik menempatkan uang pada sesuatu yang berpotensi memberikan manfaat di kemudian hari.

Kombinasi antara sifat royal dan kemampuan mencari peluang inilah yang membuat shio Anjing disebut tetap mampu menjaga kondisi finansialnya.

2. Shio Babi – Suka Kenyamanan tetapi Giat Mencari Penghasilan Shio Babi kerap dikaitkan dengan karakter yang menyukai kenyamanan dan berbagai hal menyenangkan. Karena itu, mereka disebut tidak terlalu ragu menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan pribadi.