Hobi Menghabiskan Uang, 3 Shio Ini Justru Disebut Punya Rezeki yang Terus Mengalir

ilustrasi shio yang paling boros. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Cara setiap orang menggunakan uang tentu berbeda-beda. Ada yang sangat berhati-hati dalam membelanjakan penghasilan, sementara sebagian lainnya lebih senang menikmati hasil kerja untuk memenuhi keinginan maupun membantu orang di sekitarnya.
Dalam astrologi Tionghoa, karakter finansial seseorang juga kerap dikaitkan dengan shio. Beberapa shio bahkan dipercaya memiliki kecenderungan royal dan tidak terlalu perhitungan ketika mengeluarkan uang. Menariknya, mereka disebut tetap memiliki kemampuan untuk mencari penghasilan dan membuka peluang baru.
Kepercayaan tersebut menggambarkan bahwa kebiasaan boros tidak selalu diikuti kesulitan finansial. Namun, tentu saja pandangan ini merupakan bagian dari ramalan astrologi dan bukan gambaran pasti kondisi ekonomi seseorang.
Dilansir dari rezeki&hoki, terdapat tiga shio yang disebut-sebut memiliki sifat boros tetapi tetap sulit mengalami kekurangan karena mempunyai sejumlah karakter yang mendukung kemampuan mereka dalam memperoleh uang.
Pemilik shio Anjing dikenal sebagai sosok yang senang menikmati hidup. Mereka tidak keberatan mengeluarkan uang untuk memberikan kenyamanan bagi diri sendiri maupun orang-orang yang disayangi.
Sifat dermawan juga membuat mereka cukup mudah mengeluarkan uang ketika melihat orang lain membutuhkan bantuan. Bagi mereka, berbagi menjadi salah satu bentuk kepedulian kepada lingkungan sekitar.
Di sisi lain, ramalan ini menggambarkan Anjing sebagai pribadi yang cukup cermat dalam melihat peluang jangka panjang. Mereka dipercaya tertarik menempatkan uang pada sesuatu yang berpotensi memberikan manfaat di kemudian hari.
Kombinasi antara sifat royal dan kemampuan mencari peluang inilah yang membuat shio Anjing disebut tetap mampu menjaga kondisi finansialnya.
Shio Babi kerap dikaitkan dengan karakter yang menyukai kenyamanan dan berbagai hal menyenangkan. Karena itu, mereka disebut tidak terlalu ragu menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan pribadi.
Meski demikian, kecenderungan tersebut diimbangi dengan etos kerja. Ketika membutuhkan tambahan pemasukan, pemilik shio Babi dipercaya bersedia bekerja lebih keras untuk mendapatkannya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang
Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!
Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022