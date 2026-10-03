Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin merasa sedikit linglung dan kewalahan. Periode ini mungkin membuat gemini sedikit bingung. Hadapi setiap tantangan yang muncul di bidang profesional, betapa pun menakutkan dan mengintimidasinya.

Tetapi, tetaplah berhati-hatilah. Pertengkaran yang tidak perlu kemungkinan akan muncul hari ini. Tetaplah tenang dan cobalah untuk mempertahankan perasaan bersahabat dengan orang-orang di sekitar.

Hari ini akan menjadi campuran antara hal baik dan buruk bagi zodiak cancer. Kemungkinan, cancer akan tertekan oleh beberapa tugas tak terduga di rumah atau tempat kerja.

Jika menemukan beberapa masalah yang mungkin mengganggu kedamaian batin, cobalah untuk menyelesaikannya sesegera mungkin. Cobalah untuk menangani tugas-tugas dengan cara yang paling efisien. Cancer juga dapat meluangkan waktu untuk bermeditasi guna membebaskan diri dari ketegangan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Sabtu, 3 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini pelu memilih pasangan dengan hati-hati dan tidak terbawa oleh ketertarikan sesaat. Terkait karir, berhati-hatilah saat menerima bantuan, karena kemungkinan terjadinya penipuan sangat tinggi.