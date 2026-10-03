Ramalan Zodiak Gemini 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Imajinasi dan fantasi memainkan peran besar dalam pikiran zodiak gemini hari ini. Gemini tidak perlu ragu untuk merangkul kerangka berpikir ini.

Ada banyak kekuatan yang dapat ditarik dari kebebasan untuk mengeksplorasi dan bermimpi. Pemikiran gemini lebih bersifat kesadaran yang lebih tinggi. Gemini harus memanfaatkan perspektif ini untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang netral.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Sabtu, 3 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini pelu memilih pasangan dengan hati-hati dan tidak terbawa oleh ketertarikan sesaat. Terkait karir, berhati-hatilah saat menerima bantuan, karena kemungkinan terjadinya penipuan sangat tinggi.

Sementara itu, berolahragalah untuk menjaga kebugaran dan mempertahankan awet muda. Terkait keuangan, berinvestasi pada rumah, kendaraan, atau mengajukan pinjaman adalah langkah yang tepat untuk dilakukan saat ini.

Cinta Gemini