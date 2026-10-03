Ramalan Zodiak Leo 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini adalah waktu yang tepat bagi zodiak leo untuk menempatkan diri di posisi orang lain, dan mengalami kehidupan melalui mata mereka.

Melakukan ini membuat leo cenderung menjadi lebih sadar akan tindakan diri sendiri, serta dampak tindakan tersebut terhadap orang-orang di sekitar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Sabtu, 3 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Berusahalah dengan serius untuk mewujudkan hubungan dengan seseorang yang zodiak leo kagumi. Terkait karir, leo harus gigih jika menghadapi penolakan yang cukup keras dan ingin ide yang dimiliki didengar.

Sementara itu, lakukan aktivitas yang membuat olahraga menjadi menyenangkan sekaligus mempererat hubungan dengan teman-teman. Terkait keuangan, kunjungi dealer atau showroom jika leo memiliki rencana untuk membeli mobil baru.

Cinta Leo