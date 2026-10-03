Ramalan Zodiak Virgo 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)
JawaPos.com - Hari ini, pikiran zodiak virgo mungkin tertuju pada mode dan berbagai cara untuk meningkatkan penampilan. Jangan takut untuk menciptakan penampilan yang mencerminkan jiwamu yang sebenarnya.
Hiasi diri sendiri dengan kemewahan untuk menggambarkan berbagai warna dan lapisan yang di dalam diri. Jangan ragu untuk mengambil referensi melalui majalah mode.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Sabtu, 3 Oktober 2026.
Virgo (23 Agustus – 22 September)
Zodiak virgo merasa antusias untuk menjalin hubungan baru yang membawa kebahagiaan. Mengenai karir, virgo harus waspada terhadap siapa pun yang berniat menyabotase karirmu.
Sementara itu, terapkan beberapa kebiasaan yang akan memberikan kesehatan secara jangka panjang. Terkait keuangan, pastikan melakukan riset untuk menemukan rumah yang tepat sebelum membelinya.
Cinta Virgo
Kepribadian virgo yang menarik, akan membawa hasil yang diinginkan. Virgo akan dengan antusias menantikan untuk menjalin hubungan baru yang membawa kebahagiaan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022