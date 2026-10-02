3 Zodiak yang Akan Merasakan Banyak Keberuntungan Mulai Sekarang hingga 11 Oktober 2026

Ilustrasi zodiak yang akan merasakan banyak keberuntungan (Magnific/Allexxandar)

JawaPos.com - Keberuntungan seolah hadir dari berbagai arah bagi tiga zodiak mulai sekarang hingga 11 Oktober 2026. Mereka didorong untuk lebih percaya diri, berani bermimpi, serta membuka diri terhadap berbagai kemungkinan baru.

Minggu ini menjadi waktu yang tepat untuk mengubah cara pandang terhadap kehidupan. Terkadang, keyakinan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi dapat membuat seseorang lebih berani mengambil langkah dan melihat peluang yang sebelumnya terlewatkan.

Energi astrologi juga semakin kuat dengan hadirnya Bulan Baru di Libra pada 10 Oktober 2026. Momen ini dapat dimanfaatkan sebagai titik awal untuk menetapkan keinginan, menyusun harapan, dan menentukan arah baru.

Sebelum mengambil keputusan, luangkan waktu untuk memahami apa yang benar-benar diinginkan. Setelah itu, berikan ruang bagi berbagai kemungkinan untuk berkembang secara alami.

Dilansir dari laman YourTango, berikut tiga zodiak yang akan merasakan keberuntungan sepanjang minggu ini.

1. Sagitarius

Sagitarius perlu mulai lebih percaya kepada kemampuan dirinya sendiri. Zodiak ini memiliki jiwa petualang dan sebenarnya mempunyai banyak potensi untuk menciptakan pengalaman hidup yang menarik.

Namun, keraguan terhadap diri sendiri terkadang membuat Sagitarius menahan langkah. Minggu ini, situasinya mulai berubah.

Ke mana pun melihat, Sagitarius dapat menemukan berbagai tanda yang mengingatkan bahwa dirinya jauh lebih mampu daripada yang selama ini dipikirkan.

Hal tersebut perlahan membangun kembali rasa percaya diri. Sagitarius mulai menyadari bahwa banyak hal dalam hidup ternyata telah berjalan sesuai harapan, bahkan ketika sebelumnya terasa penuh tantangan.

Masa lalu tidak lagi menjadi sesuatu yang menentukan siapa dirinya. Kini, Sagitarius lebih mampu melihat perjalanan hidup secara utuh dan menyadari berbagai kesempatan yang pernah datang.

Kepercayaan diri yang meningkat juga membuat Sagitarius lebih berani mengambil risiko yang telah dipertimbangkan dengan matang.

Minggu ini bisa menjadi momentum untuk berhenti terlalu banyak meragukan diri dan mulai bergerak menuju impian yang selama ini tertunda.