Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius atau keluarga tidak akan menghadapi masalah apa pun. Jika pekerjaan tidak berdampak efisien, keluarga akan membantu sagitarius mengatasi semua kekhawatiran.

Cobalah untuk menyampaikan kasih sayang kepada mereka. Tunjukkan betapa pentingnya mereka bagi sagitarius.

Zodiak capricorn dapat memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan hari ini. Capricorn juga dapat memperoleh wawasan lebih dalam untuk mencapai hal-hal besar dalam hidup. Capricorn juga akan menghadapi beberapa tantangan untuk mengatasi kesulitan dalam perjalanan menuju kesuksesan.

Namun, tetaplah percaya pada kemampuanmu untuk mengatasi situasi ini. Manfaatkan situasi saat ini sebaik-baiknya dan rencanakan strategi yang baik untuk melaksanakan rencanamu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Sabtu, 3 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius mungkin akan bertemu dengan seseorang dengan kriteria yang diimpikan. Terkait karir, jangan khawatir dan lanjutkan pekerjaanmu sendiri saat pesaing terus memberi beberapa masalah.