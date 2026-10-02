Ramalan Zodiak Capricorn Besok Sabtu 3 Oktober 2026: Tenangkan Pikiran dan Atur Kembali Prioritas

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Ramalan Zodiak Capricorn besok Sabtu 3 Oktober 2026 membawa suasana yang mengajak kamu memperlambat langkah dan memberikan perhatian lebih pada diri sendiri.
Setelah menjalani berbagai kesibukan, Capricorn membutuhkan waktu untuk menarik napas, mengurangi tekanan, dan kembali membangun kepercayaan terhadap kemampuan diri.
Dalam asmara, kenangan tentang seseorang dari masa lalu mungkin kembali muncul, terutama bagi Capricorn yang masih sendiri.
Sementara bagi yang sudah memiliki pasangan, hubungan dengan orang terdekat membutuhkan komunikasi yang tenang agar persoalan kecil tidak berkembang menjadi kesalahpahaman.
Keuangan juga menunjukkan arah yang perlahan membaik, tetapi keputusan mengenai uang tetap perlu dilakukan secara hati-hati.
Di sisi karier, informasi dari rekan kerja mungkin membuat Capricorn merasa kurang nyaman sehingga sebaiknya tidak langsung memberikan respons ketika emosi sedang tinggi.
Akhir pekan juga dapat dimanfaatkan untuk bertemu teman atau orang-orang yang membuat suasana hati menjadi lebih ringan.
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Jawa Pos
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