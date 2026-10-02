Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 2 Oktober 2026 | 23.25 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Sabtu 3 Oktober 2026: Hati Lebih Terbuka, Keuangan Makin Terkendali

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)

JawaPos.com - Ramalan Zodiak Virgo besok Sabtu 3 Oktober 2026 menunjukkan suasana yang cukup positif untuk membuka diri terhadap orang-orang terdekat sekaligus menata kembali beberapa hal yang selama ini mengganggu pikiran.

Pengaruh Bulan di Gemini membawa kesempatan bagi Virgo untuk bertemu keluarga, sahabat, atau seseorang yang memiliki kedekatan emosional.

Dalam urusan asmara, Virgo lajang berpotensi mulai memiliki perasaan kepada seseorang yang menarik perhatian, sementara Virgo yang sudah memiliki pasangan perlu memahami kebutuhan emosionalnya agar tidak terjebak dalam kebingungan.

Keuangan juga membawa kabar yang cukup melegakan karena ada peluang mendapatkan uang yang sebelumnya tertahan atau tambahan dari pekerjaan dan usaha yang dijalankan.

Di sisi karier, pembicaraan mengenai perkembangan pekerjaan dapat menjadi perhatian, termasuk kesempatan untuk mengetahui hal-hal yang masih bisa diperbaiki dari cara kerja selama ini.

Meski aktivitas cukup padat, Virgo perlu memberikan perhatian lebih pada waktu tidur karena kurang istirahat dapat memengaruhi kondisi tubuh.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Virgo untuk Sabtu, 3 Oktober 2026.

Asmara Virgo

Kehidupan asmara Virgo besok membawa suasana yang cukup menarik, terutama bagi mereka yang sedang sendiri.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces Besok Sabtu 3 Oktober 2026: Saatnya Menata Hati dan Prioritas - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Besok Sabtu 3 Oktober 2026: Saatnya Menata Hati dan Prioritas

Jumat, 2 Oktober 2026 | 23.55 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Sabtu 3 Oktober 2026: Jangan Terburu-buru Mengambil Keputusan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Sabtu 3 Oktober 2026: Jangan Terburu-buru Mengambil Keputusan

Jumat, 2 Oktober 2026 | 23.50 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Sabtu 3 Oktober 2026: Tenangkan Pikiran dan Atur Kembali Prioritas - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Sabtu 3 Oktober 2026: Tenangkan Pikiran dan Atur Kembali Prioritas

Jumat, 2 Oktober 2026 | 23.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore